Un peatón resultó con heridas de gravedad tras ser impactado por un automóvil mientras cruzaba por el elevado de la intersección del expreso PR-181 con la urbanización Park Gardens, en Río Piedras.

Los hechos ocurrieron a las 5:50 a.m. de hoy, jueves, según informó la oficina de Prensa de la Policía.

El perjudicado, que no ha sido identificado, fue transportado por paramédicos a la sala de emergencias del Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es de cuidado.

Ya fue reabierto al tránsito el tramo donde ocurrió el accidente.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carretera de San Juan investigaron los hechos.