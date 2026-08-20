En condición grave peatón arrollado en Río Piedras
El conductor se detuvo en la escena.
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Un peatón resultó con heridas de gravedad tras ser impactado por un automóvil mientras cruzaba por el elevado de la intersección del expreso PR-181 con la urbanización Park Gardens, en Río Piedras.
Los hechos ocurrieron a las 5:50 a.m. de hoy, jueves, según informó la oficina de Prensa de la Policía.
El perjudicado, que no ha sido identificado, fue transportado por paramédicos a la sala de emergencias del Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es de cuidado.
Ya fue reabierto al tránsito el tramo donde ocurrió el accidente.
Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carretera de San Juan investigaron los hechos.