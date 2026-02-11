Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, investigaron un accidente de tránsito en el que un peatón fue atropellado a la altura del kilómetro 1.7 de la carretera PR-188, en el barrio San Isidro, en Canóvanas.

Según información preliminar, el accidente se reportó a eso de las 6:30 a.m. de hoy, miércoles, mientras un hombre, de 64 años y vecino de Loíza, que no fue identificado, se disponía a cruzar la carretera y fue impactado por el conductor de una guagua Mazda B2300 del año 1994, quien se detuvo en la escena.

El perjudicado fue recluido en el hospital de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Federico Trilla, en Carolina. Su condición es de cuidado.

Al conductor arrojó un resultado negativo en la prueba de aliento.