Los abogados de la turista que resultó convicta de incendiar en enero del 2025 varios establecimientos en Cabo Rojo reclamaron este miércoles al Tribunal federal que le descuenten a Danielle Bertothy, de la suma que debe resarcir por los daños que ocasionó, el dinero que la víctima recibió a través de recaudos pueblerinos, como lo fue el GoFundMe.

En el documento presentado por los abogados Justin K. Gelfand y Jennie M. Espada-Ocasio, no se precisa la suma que reclaman se le descuente a Ángel Luis Marrero Negrón, propietario de la hospedería Luichy’s Seaside Hotel. No obstante, el reclamo judicial abre una controversia que la víctima principal del incendio tuvo con varios comerciantes que le alquilaron locales y que abrieron una cuenta de GoFundMe sin su alegada autorización. En esa cuenta, recaudaron sobre $200,000.

En el documento judicial, se explica que Bertothy fue sentenciada a devolver a Marrero Negrón, identificado en el documento sólo por las siglas de su nombre, unos $311,096.07

Se expone que leyes y decisiones judiciales previas exponen que la víctima no puede recibir dinero de más como compensación y que la restitución no puede ser un modo de castigo contra la convicta.

“Como mínimo, este Tribunal no puede determinar la verdadera pérdida neta de la víctima sin una contabilidad completa y fiable de toda la compensación recibida, incluyendo los ingresos de la financiación colectiva. Sin dicha contabilidad, cualquier cifra de restitución podría superar la pérdida real de la víctima y, por lo tanto, otorgarle la misma ganancia inesperada que el Primer Circuito ha decidido en contra. Por lo tanto, la defensa solicita que este Tribunal exija al Gobierno (la Fiscalía federal) que establezca la restitución con base en una contabilidad verificada y que cualquier restitución solicitada se reduzca con los ingresos del A.M.N. realmente recibidos de la financiación colectiva, incluyendo, entre otros, GoFundMe”, dice el documento.

En entrevista con Primera Hora, Marrero Negrón explicó la controversia que se ha suscitado por fondos recogidos a través de GoFundMe. Aceptó que desconoce si la suma cuestionada por los abogados es de los $200,000 que recogieron dos de los concesionarios afectados por el fuego o a los poco más de $20,000 que pudo recoger en medio de la disputa con los primeros que abrieron la cuenta en la mencionada página cibernética.

“Esto es un bochinche bestial. Es como para escribir un libro”, aceptó el comerciante.

Explicó que el fuego lo ocasionó Bertothy el 2 de enero de 2025.

La acusación alude a que el arrendador del Airbnb le entregó un tanque de gasolina para que esta hiciera uso de un generador, ya que el 31 de diciembre de 2024 ocurrió un apagón general en Puerto Rico.

“Los investigadores creen que la acusada usó el tanque de gasolina rojo para verter gasolina y prender fuego a una estructura al otro lado de la calle de su Airbnb”, lee la orden de detención.

Los locales afectados por el fuego fueron Marinera Restaurant, Bar Marea Combate, Artesanías Juavia y la hospedería Luichy’s Seaside Hotel, en El Combate.

“A los dos o tres días del fuego, la gente empieza a llamarme, diciéndome: ‘Ya cooperamos con tu cuenta GoFundMe’”, afirmó Marrero Negrón, quien rechazó haber abierto tal cuenta.

Comentó que la imagen que se usó para recoger el dinero era la de su hotel.

“Cuando investigo, los concesionarios abrieron un GoFundMe account. Yo los demandé a todos”, indicó, al exponer que también radicó una querella policiaca ante crímenes cibernéticos.

Explicó que la cuenta recaudó unos $200,000, a la que contribuyeron sus familiares y amigos.

“Ellos ya habían cogido su impulso, su cuenta se fue viral, porque la gente pensaba que me los mandaba a mí (el dinero), como si yo fuera. No me dieron ni un centavo. Ahí fue que yo los saqué del hotel”, comentó la víctima.

Tras el incidente, abrió una cuenta propia de GoFundMe a la que dijo haber recaudado poco más de $20,000. Dijo que presentó evidencia a la Fiscalía federal de ese recaudo.

Marrero Negrón expuso que todos los gastos que incurrió tras ese fuego superaron los $400,000.