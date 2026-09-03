Un hombre asaltó al mediodía de hoy, jueves, la sucursal del Banco Popular del centro comercial Jardines Reales, en Guaynabo, quedó en custodia del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), confirmó la Oficina de Prensa de la Policía.

La llamada de alerta se recibió a las 12:08 p.m. luego de que el asaltante entró a la institución bancaria y anunció utilizando una nota su intención de robar, escapando con $50 en efectivo.

El sospechoso fue arrestado por policías municipales en el estacionamiento del banco tras caerse los sobre con el dinero y estallar uno de los dispositivo con tinta.

Pedro J. Morales Castro, fue arrestado por el asalto a una sucursal del Banco Popular, en Guaynabo. ( Suministrada por la Policía )

El detenido fue identificado como Pedro J. Morales Castro de 57 años, quien había abandonado un programa de rehabilitación del consumo de sustancias controladas.

La División de Investigación de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias y Financieras, se hizo cargo de la pesquisa y finalmente el FBI asumió la jurisdicción del caso y custodia del detenido.