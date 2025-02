El progreso de la acusación del sospechoso de agredir a don William Torres Torres el pasado 5 de enero en Sabana Grande está detenido, en espera de que el perjudicado fuera dado de alta y pudiera colaborar en el caso, informó el director de la División de Propiedad de Mayagüez, Armando Morales.

El funcionario reveló a Primera Hora que ni siquiera se ha dado la primera vista preliminar que, por lo regular, se pauta a menos de un mes de la acusación. De hecho, del expediente judicial del sospechoso, Eliezer Santiago Ojeda, de 37 años, no trasciende que haya una vista judicial citada.

Indica que hay tres cargos presentados en su contra del 9 de enero y del 23 de enero.

“No se ha dado la vista preliminar, porque estaba hospitalizado”, sostuvo el oficial del Negociado de la Policía al hacer referencia al perjudicado de la agresión.

Indicó que ahora que Torres Torres fue dado de alta el pasado martes del Hospital de La Concepción, en San Germán, se retomaría el proceso.

Morales fue escueto en hablar de los hechos acontecidos el pasado 5 de enero a las 8:00 a.m. La Policía había informado días después de los hechos que presuntamente Santiago Ojeda entró a la vivienda de Torres Torres mientras este se preparaba su desayuno y lo golpeó al conocer que no tenía dinero para robarle.

“Los detalles de la prueba que se está ventilando no es correcto que yo los informe”, sostuvo el funcionario.

Reconoció, sin embargo, que Santiago Ojeda sabía quién era su víctima.

“Puedo decir que nosotros y el ministerio público tiene un caso sólido”, afirmó Morales.

Aunque la Policía espera la cooperación de Torres Torres, el nonagenario dijo a Primera Hora que no está preparado para someterse al proceso.

“No puedo soportar nada. No quisiera meterme en cosas que no me gustan”, afirmó.

Eso sí, dejó claro que quiere que la persona pague por su delito.

“El que lo haga mal, que lo pague. Si es posible que lo metan a la cárcel si lo hace mal”, fue lo que planteó.