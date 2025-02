Don William Torres Torres, de 90 años, llevaba una vida independiente.

El que por años fue un distinguido barbero de Sabana Grande, se cocinaba y conducía para hacer sus gestiones diarias sin supervisión. Pero, el pasado 5 de enero, a eso de las 8:00 a.m., su vida cambió.

Torres Torres recibió una golpiza en momentos en que iba a prepararse su desayuno y un pillo entró a su vivienda en la comunidad Rayo Guaras. Tenía las puertas abiertas, pues allí había vivido tranquilo por muchos años.

Tras haber pasado un mes en el Hospital de La Concepción, en San Germán, Torres Torres le dijo a Primera Hora que “estoy bastante bien, gracias a Dios, gracias a la compañía que tengo aquí”.

Es que su hijo William Torres Sáez y su sobrino, Ferdinand Cordero Torres, ahora están al pendiente del nonagenario, quien se ha afectado emocionalmente por lo ocurrido.

De hecho, el hombre había sido dado de alta, pero tuvo que retornar al hospital tras sufrir un infarto. Pasó un mes recluido, ya que le dieron terapias y otras ayudas médicas para recuperarse. Finalmente, regresó a su hogar nuevamente el martes de esta semana.

“Eso (la golpiza) me dañó mucho. No me siento muy bien, de acuerdo a lo que me hicieron. Parece (siento) que a cada rato me van a hacer algo. Estoy con temor. Eso es así”, explicó sobre la manera en que el incidente criminal cambió su vida.

Torres Torres contó que todavía padece un fuerte dolor en la mejilla. Es que fue en el rostro donde más el pegó el presunto pillo, quien fue identificado por la Policía como Eliezer Santiago Ojeda, de 37 años.

“Todavía tengo dolor en el cachete, donde me dieron dos o tres puños. Como yo no tenía dinero encima, entonces, cuando vieron que no tenía nada, me cayeron encima. No le pude dar nada, no tenía nada”, rememoró Torres Torres.

El nonagenario aceptó estar impactado con este comportamiento en su contra y quiere que el responsable “lo pague”.

“Hay mucha gente que no son buenos de verdad, son malos. No son buenos”, afirmó Torres Torres, al señalar que lo más que espera era “que me traten bien, pues, como yo trato bien a las personas… Yo no le hago mal a nadie y creo que todo el mundo es como yo”.

Don William comentó que le tomará más tiempo recuperarse de los golpes. Pero, será más complicado enfrentar los temores que dice sentir.

“Puede ser que Dios me ayude y recupere pronto”, indicó esperanzado y apoyado en su religiosidad.

Agradeció, de paso, que muchos puertorriqueños hayan elevado oraciones por él. Insistió en que espera que Dios lo ayude a reponerse pronto.

Municipio se suma a esfuerzo de recuperación

En esta recuperación, el municipio colaborará. Su contribución principal será la designación de un ama de llaves para que asista a Torres Torres durante el día, mientras su hijo y sobrino trabajan. Esta medida se toma, ya que el adulto mayor no desea permanecer solo.

El alcalde de Sabana Grande, Marcos Gilberto Valentín Flores, informó a Primera Hora que se ha determinado que sea la familia la que elija a una persona de su confianza para ser contratada por el municipio para asistirlo.

“Una vez identifiquen al recurso de su confianza, hay que hacerle las debidas obligaciones de dopaje y documentación para que se convierta en la persona asistiendo en el hogar”, explicó.

En lo que se realiza el proceso para designar al ama de llaves, el municipio informó que el nonagenario recibirá visitas diarias del centro de envejecientes municipal y participará del programa “Fiambrera al hogar”, donde le llevan sus alimentos.

Valentín Flores señaló que conoce a la familia por años, pues la fenecida esposa de Torres Torres, Nereida Sepúlveda, fue su maestra.

Indicó que la agresión recibida por el exbarbero fue una “crueldad e injusticia”, por lo que han decidido dar todo su apoyo a la familia.

Otra asistencia que dieron fue para remover todos los árboles que tapaban la visibilidad de la residencia a la carretera. El alcalde señaló que fue el hijo quien autorizó la poda, ya que Torres Torres no quería que se hiciera. La medida se tomó para dar más seguridad.

“Cuando se da su regreso del hospital (el 7 de enero), después de la golpiza, hubo un impacto más psicológico, porque volvió al entorno donde fue agredido. Pero, este regreso viene acompañado de esperanza”, manifestó el alcalde, al señalar las medidas que se han tomado desde el ayuntamiento.

El municipio también colaborará para celebrar el próximo cumpleaños de Torres Torres. Este nació el 9 de marzo de 1934, por lo que se le celebrarían los 91 años.

“Todo lo que estamos haciendo ahora, incluyendo el cumpleaños, que es un asunto más familiar, es resaltar que Dios le ha dado el milagro de estar de pie”, indicó el alcalde.

De inmediato, se le preguntó al alcalde la razón por la que no se le había dado asistencia anteriormente a Torres Torres. Comentó que la familia nunca la había solicitado, ya que llevaba una vida independiente.

“Don William vive en una comunidad donde estos problemas son atípicos… Aquí, en Sabana Grande, es un pueblo de puertas abiertas. Nosotros no esperábamos como pueblo que esto ocurriera. La acción delictiva en este pueblo resulta baja”, destacó.

A luchar contra el crimen

Según informó el alcalde, el municipio tuvo 18 meses sin registrar ni un solo asesinato. Pero, en diciembre pasado se le adjudicó uno que ocurrió en la frontera con Yauco.

El 6 de enero se registró el segundo de los crímenes de épocas recientes en los predios del edificio 10, del residencial José A. Castillo de Sabana Grande. En un principio, el designado secretario de Seguridad Pública, Arturo Garffer, asoció al occiso, identificado como Kenneth Camacho Horrach, de 34 años, como el posible responsable de la golpiza a Torres Torres. Pero, después la Policía lo desvinculó de los hechos.

El alcalde aseguró que han reforzado la vigilancia en su municipio y que cada comunidad tiene patrullaje continuo.

“El trabajo (preventivo) se hace más en la noche”, reconoció.

Otra acción tomada por el alcalde fue enviar a la Legislatura Municipal una medida que busca hacer un estudio sobre la población de adultos mayores, su localización y sus necesidades. Dijo que este les ayudará a prestar ayuda en casos de emergencias y para reclamar más asistencia del Departamento de la Familia o fondos federales para ampliar los servicios a esta población.

“Tenemos que buscar que esto no vuelva a ocurrir”, dijo Valentín Flores sobre su meta.