Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 meses.

Eliezer Santiago Ojeda, el hombre que agredió a un nonagenario para robarle en su casa en el barrio Rayo Guaras, en Sabana Grande, fue acusado criminalmente anoche, confirmó el inspector Joel González, del Cuerpo de Investigaciones (CIC) del área de Mayagüez.

El agresor enfrenta un cargo de robo agravado domiciliario, especificó el agente a Primera Hora.

La juez Sinia Pérez, del Tribunal de Mayagüez, evaluó la prueba y determinó causa para arresto señalando una fianza global de $500,000. Al no prestar la fianza que pesa en su contra, fue ingresado al Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.

Fue el 5 de enero que Santiago Ojeda entró a la casa de don William Torres Torres, de 90 años, a eso de las 8:00 a.m. aprovechándose de que el señor había dejado la puerta principal de su casa abierta mientras preparaba su desayuno y hacía sus quehaceres matutinos.

Una vez dentro, el acusado anunció el asalto. Sin embargo, Torres Torres le respondió que no tenía “nada que darle”.

Eliezer Santiago Ojeda ( Suministrada )

Ante esa respuesta, Santiago Ojeda brutalmente agredió al anciano antes de marchar sin robar nada.

Tras “corroborar varias confidencias”, la Uniformada arrestó a Santiago Ojeda ayer, jueves. Luego, el acusado les admitió a las autoridades haber atacado al anciano. Las circunstancias de cómo se dio la confesión no fueron divulgadas por González para evitar impedir con la pesquisa.

“No puedo dar detalles ahora, porque ya está bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Mayagüez”, se limitó a decir tras confirmar que el agresor asumió la culpa.

Tras el ataque, Torres Torres sufrió un infarto, de acuerdo a lo reportado por NotiCentro (WAPA TV). Aunque está “estable”, está bajo observación en su hogar.

No es el primer crimen que comete Santiago Ojeda, sino que González aseguró que posee un “extenso expediente criminal”, particularmente por robos. El más reciente fue el miércoles por la noche, cuando cometió un hurto en la Panadería La Maketa. Allí, el acusado empujó a la cajera y se apropió del dinero de la caja registradora.

La fiscal del Distrito, Blanca Teresa Portela, así como el agente Samuel Pardo y la agente Leeza Rivera, adscritos a la División de Robo y bajo la supervisión del sargento Jayson Lara y el teniente Armando Morales Igartua, estuvieron encargados de la investigación.