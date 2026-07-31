Agentes adscritos al Distrito de Humacao investigaron un accidente de carácter grave con un ciclista tipo “hit and run”, reportado en horas de la madrugada de hoy, viernes, en la calle Gerónimo Agosto, en este municipio.

Según la información preliminar, a las 2:47 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a las autoridades sobre una persona tirada en el pavimento.

Los agentes que llegaron a la escena localizaron a un hombre con traumas en diferentes partes del cuerpo y una bicicleta con daños compatibles con un impacto vehicular.

La investigación inicial establece que, mientras el ciclista transitaba en dirección del caserío Roig hacia el área urbana de Humacao, fue impactado por un automóvil descrito como Toyota Corolla color gris, cuyo conductor abandonó la escena sin brindar información.

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El perjudicado fue identificado como Confesor Maldonado Sierra, de 62 años y residente de Humacao, quien salió expulsado tras el impacto, cayendo al pavimento y resultando con lesiones y traumas de gravedad.

Personal paramédico le brindó los primeros auxilios y posteriormente lo transportaron al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras donde quedó recluido. Su condición fue descrita como crítica y delicada.

El agente Rafael Díaz realizó la investigación preliminar. La escena fue trabajada por el agente Xavier Velázquez Montañez, adscrito a la División de Autopista Ceiba, en unión al agente José A. Caraballo, bajo la supervisión de la teniente Glenda Román Villegas, directora de la División de Homicidios del CIC de Humacao, y el fiscal Alberto Miranda Smith, quienes continuarán con la pesquisa.