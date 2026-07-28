El conductor de un vehículo todoterreno (four track) resultó con heridas de gravedad, tras accidentrase esta mañana en el kilómetro 2.2 de la carretera PR‑973, en el barrio Mariana de Naguabo, según informó la oficina de prensa de la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del vehículo todoterreno perdió el control y dominio del mismo por causas que se investigan, lo que provocó que se volcara.

El hombre, que no ha sido identificado, salió expulsado y cayó al pavimento, recibiendo heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado en ambulancia aérea al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es crítica.

Personal adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao, en unión al fiscal de turno, se encargará de la investigación correspondiente.