Un motociclista de 18 años se encuentra recluido en condición crítica al impactar a un vehículo que realizaba un viraje en U en una zona no autorizada en el kilómetro 23.6 de la carretera PR-31, en Juncos.

La investigación reveló que mientras Luis Y. Rivera Castro, transitaba en una motora marca Honda CRF450 y del año 2020, maniobrando en una sola goma y a una velocidad no segura, al intentar rebasar por el lado izquierdo un automóvil BMW 320I del año 2013, que transitaba en la misma dirección, el carro hizo un viraje en U en un lugar no autorizado siendo impactado por el joven.

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El motociclista y el conductor, identificado como Carlos E. Fuentes Velázquez resultaron con fracturas en diferentes partes del cuerpo por lo que fueron trasladados al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

La condición de Rivera Castro fue descrita como crítica.

Según la Policía, no poseía el endoso M1 para manejar una motora y no llevaba puesto el equipo de seguridad requerido por Ley.

El agente Julio Lebrón, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión a la fiscal Stephanie Pérez se encuentran a cargo de la pesquisa.