El exbaloncelista Antonio Omar “Puruco” Látimer Rivera está en la mira pública nuevamente, tras denunciar en las redes sociales que la Comisión de Juegos entró a su negocio del residencial Luis Lloréns Torres y confiscó máquinas tragamonedas.

Acusó a la Policía y a agentes de la Comisión de “persecución”.

Según una comunicado de prensa emitido al mediodía de este sábado, la Comisión de Juegos efectuó un operativo en el que se confiscaron en un negocio del mencionado 19 máquinas y $2,336 en efectivo encontrados en el interior de las máquinas. No se detalló el nombre del negocio.

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Pero, en las redes sociales, Látimer Rivera se tiró al medio.

“Yo soy un cab#@$ exatleta, que lo que hace es todos los días joderse por esta cab#@$ país, porque ninguno de ustedes brega como brego yo tratando de salvar a este cab#@$ Puerto Rico. Ninguno. Doscientos policía pa’ mí, con el que brega”, dice uno de los vídeos que publicó a gritos para denunciar que era víctima del operativo.

La transmisión por Facebook la realizó en dos vídeos en vivo por un periodo de 28 minutos y de 43 minutos.

“Me han tranca’o la carretera para meterme a Hacienda a mí, como si yo vendiera kilos de cocaína”, llegó a decir.

“Yo les aseguro que, si yo hubiese sido el bich$@%$ de aquí del caserío, ustedes no se meten aquí conmigo”, añadió.

Látimer Rivera dijo estar impactado con el operativo, mucho más cuando se reportó en medio del velorio del exbaloncelisto José “Piculín” Ortiz.

En un intento se escuchó una mujer gritando que se van a llevar las máquinas, mientras el exbaloncelista alegó “que se las lleven pa’l car@#$... ya el abuso lo hicieron”.

Según el comunicado emitido, las máquinas tragamonedas presuntamente no tenían permisos, por lo que se les considera ilegales. Además, poseía más máquinas que los que la ley permite tener en un negocio, que son 15.

Se informó que se expone a multas ascendentes a $95,000 por las irregularidades detectadas durante el operativo.

“La Comisión de Juegos está obligada a hacer cumplir la ley. Hay operadores de máquina, cumpliendo cabalmente, pagando licencias y aportando al fisco por mantener su negocio de manera legal. Para estos, y para todos los ciudadanos que día a día cumplen con la ley y tienen que pagar contribuciones, resulta injusto que unos pocos, pretendan mantener negocios con ventajas contributivas, producto de evadir el cumplimiento de la ley”, afirmó el director de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella.