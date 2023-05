“Estoy en paz”, así se expresó con un suspiro de alivio de esos que quitan un peso del alma, la legisladora municipal, Norma Casanova Delgado luego de que el juez Martín I. Ramos Junquera, del Tribunal de Humacao, sentenció a cumplir cinco años bajo restricción domiciliaria con supervisión electrónica al expolicía Francisco Peña Velázquez, por atropellarla.

Los hechos ocurrieron en la noche del 11 de octubre de 2022, con una camioneta, mientras Casanova Delgado cruzaba la carretera PR-9917 frente a una pizzería en la urbanización April Gardens, en Las Piedras. Peña Velázquez huyó de la escena sin socorrerla.

Ficha de Francisco Peña Velázquez suministrada por el Negociado de la Policía. ( Suministrada )

El 16 de marzo, el imputado se declaró culpable por cargos por violación al artículo 4.02 (obligación de detenerse en el lugar de un accidente con lesionados); artículo 5.07 (imprudencia o negligencia al conducir un vehículo) de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito y el artículo 285 del Código Penal por destrucción de prueba, ya que dejó su camioneta Ford F-150 Super y del 2013, en un taller de mecánica en el sector Río Abajo del barrio Pasto Viejo, en Humacao.

PUBLICIDAD

Según explicó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales, la pena de cinco años fue impuesta por la violación al artículo 5.07 de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito y tres años por los otros delitos a cumplirse concurrentes entre sí.

Además, debe pagar una pena especial de $300.00 por cada caso.

“La justicia es la justicia, la ley es la ley, uno no puede ir por encima de la ley, pero estoy satisfecha porque, aunque no fue preso, tiene unas condiciones de un arresto domiciliario; él no puede salir, le quitaron la licencia, un día nada más para ir a la iglesia, ahora tiene un grillete puesto por cinco años. En mi corazón no hay rencor para esa persona”, afirmó Casanova Delgado, en entrevista con Primera Hora.

También tendrá que solicitar autorización para ejercer un empleo y estudios, a recibir servicios médicos y deberá completar tratamiento para la adicción y un curso sobre el alcoholismo, ni consumir alcohol. Su incumplimiento conllevaría cinco años de prisión.

Casanova Delgado, portavoz alterna del Partido Nuevo Progresista en la legislatura municipal de Humacao y directora de Calidad y cumplimiento regulatorio de la compañía Cooper Vision, en Juana Díaz, enfrentó hoy por primera vez a Peña Velázquez cara a cara. Este le pidió perdón en corte abierta expresando que no era su intención atropellarla, alegando que estaba arrepentido.

“Me sentí un poquito nerviosa, pero nada cerré este capítulo y me siento satisfecha con el trabajo del Ministerio Púbico y lo que hicieron...claro dice que no hubo intención de golpe, pero hubo intención de esconderlo, porque te fuiste y escondiste la guagua”, subrayó Casanova Delgado, quien todavía tiene retos físicos que afrontar con su caracterizada entereza, fe y actitud positiva, secuelas de ese accidente que marcó su vida.

PUBLICIDAD

De hecho, luego de estar siete meses sin poder laborar, ya comenzó a trabajar y se dispone a reunirse con las senadoras Rosamar Trujillo Plumey y Wandy Soto Tolentino para que se sometan enmiendas a la ley.

“Como legisladora municipal voy a hablar con las senadoras para ver si en conjunto cambiamos la ley porque yo creo que un ‘hit & run’ esté borracho o no esté borracho te tienes que quedar en la escena o vas preso punto porque puedes salvar una vida”.

Contó que su familia, entre ellas su progenitora, quienes resultaron muy afectadas tras su accidente también han comenzado a sanar y a cerrar este capítulo en su vida.