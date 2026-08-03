El juez Juan A. Reyes Colón declaró no ha lugar a una solicitud de la fiscal Belinda Brignoni Hernández para que reconsiderara la orden que emitió la semana pasada para juramentar a todos sus testigos e impedirles que puedan comunicarse con la fiscalía en el juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

Los testigos de fiscalía fueron citados a esos fines para el 11 de agosto de 2026, fecha que se cumple un año del asesinato de 11 puñaladas de la adolescente de 16 años.

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“Este tribunal ordena la citación de todos los testigos anunciados por las partes para el 11 de agosto de 2026, a las 8:30 a.m., a los fines de tomarles juramento y apercibirlos de no emitir expresiones sobre el caso, abstenerse (y sin limitarse) de hablar con nadie, los medios, entre ellos, abogados o fiscales”, indica la orden emitida el 30 de julio por el juez superior.

Ese día también se citaron seis paneles de jurado.

Brignoni Hernández le dijo a medios de comunicación en el tribunal que en esta etapa del proceso en la que no se ha seleccionado un jurado necesitaba reunirse con los testigos para prepararse para ver el juicio en su fondo.

No obstante, como las fiscales Silda M. Rubio Barreto y Miriam Nieves Vera, continúan en el caso y fueron quienes pasaron la prueba durante el juicio de la madre de la acusada, Elvia Cabrera Rivera, el juez entendió que no era necesario enmendar la orden.

Un jurado halló culpable a Cabrera Rivera por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

En el caso de los testigos de refutación que serán presentados por la defensa se resolvió que no serán citados para ese día.

En otros asuntos, el Ministerio Público radicó una moción en respuesta a la solicitud de la defensa para que el caso de aplace, en esta ocasión, durante un año por alegada publicidad adversa, en la que insiste en que no se justifica la paralización del proceso.

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El 18 de julio, el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó las solicitudes de paralización del inicio del juicio y las peticiones de Certiorari presentadas por la defensa, tras alegar que la cobertura mediática relacionada con el caso y la transmisión del juicio contra la coacusada Cabrera Rivera habían contaminado el universo de potenciales jurados, por lo que para esa fecha solicitaba una posposición de seis meses.

Durante el día de hoy continuó la desinsaculación del jurado, con las entrevistas a los potenciales testigos.