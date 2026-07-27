La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó ayer causa para arresto por un cargo de maltrato (art.3.1) al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, contra Edward E. Javier Gómez, de 51 años.

Según la investigación realizada por agentes del precinto de Hato Rey Este, el 26 de julio, en la barriada Israel se arrestó al imputado por presuntamente mantener un patrón de intimidación e infundir miedo en la relación, informó la oficina de prensa de la Policía.

La fiscalía de San Juan le radicó un cargo por maltrato conyugal a Edward E. Jiménez Gómez. ( Suministrada por la Policía )

El hombre no prestó la fianza de $5,000, siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar.