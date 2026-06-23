Una orden de arresto contra Kelvin Javier Bonilla Nieves, de 36 años y residente de Vega Baja, por cargos de robo, maltrato, maltrato agravado y amenaza (art. 3.3) al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, fue diligenciada ayer, lunes, informó la Policía.

La orden de arresto fue expedida por la jueza Carolina Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, con una fianza de $200,000.

Kelvin J. Bonilla Nieves, enfrenta cargos por robo y violencia doméstica contra una expareja. ( Suministrada por la Policía )

Los hechos ocurrieron en la noche del 28 de mayo, cuando se alega que Bonilla Nieves, agredió a su expareja en medio de un incidente de violencia de género.

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Tras el incidente el agente Bryan Bowden, adscrito al Distrito de Vega Alta, consultó el caso con el fiscal Alberto Cruz, quien instruyó la radicación de cargos en ausencia.

Finalmente, la orden de arresto fue diligenciada ante la jueza Nadja Banuchi, quien ordenó su ingreso en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, tras no prestar la fianza.

La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior.