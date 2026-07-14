La fiscal Anamar Menéndez Gonzále radicó cargos por maltrato a personas de edad avanzada y maltrato a personas de edad avanzada mediante amenaza, contra Sonhec Rosario Téxidor, de 43 años.

De acuerdo con la Policía, ayer, a eso de las 2:00 de la tarde, la imputada amenazó de muerte a su vecino de 69 años, por motivos y en circunstancias no reveladas.

Durante el incidente, Rosario Téxidor se presentó a la puerta de la residencia del sexagenario dándole golpes e intentando entrar a la fuerza. En ese momento, lo amenazó de muerte por lo que el querellante sintió temor por su vida debido a su conducta agresiva.

Sonhec Rosario Texidor, enfrenta cargos por maltrato y amenaza a un adulto mayor que es su vecino.
Sonhec Rosario Texidor, enfrenta cargos por maltrato y amenaza a un adulto mayor que es su vecino. (Suministrada por la Policía)

La prueba se presentó ante la jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $30,000, la cual no prestó siendo fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.