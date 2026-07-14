La fiscal Anamar Menéndez Gonzále radicó cargos por maltrato a personas de edad avanzada y maltrato a personas de edad avanzada mediante amenaza, contra Sonhec Rosario Téxidor, de 43 años.

De acuerdo con la Policía, ayer, a eso de las 2:00 de la tarde, la imputada amenazó de muerte a su vecino de 69 años, por motivos y en circunstancias no reveladas.

Durante el incidente, Rosario Téxidor se presentó a la puerta de la residencia del sexagenario dándole golpes e intentando entrar a la fuerza. En ese momento, lo amenazó de muerte por lo que el querellante sintió temor por su vida debido a su conducta agresiva.

Sonhec Rosario Texidor, enfrenta cargos por maltrato y amenaza a un adulto mayor que es su vecino. ( Suministrada por la Policía )

La prueba se presentó ante la jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $30,000, la cual no prestó siendo fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.