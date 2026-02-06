El juez Jerry Negrón Marín, del Tribunal de Fajardo, determinó causa para arresto por cargos de posesión de propiedad hurtada y de municiones, contra Kathia Salgado Quiñones, de 51 años y residente en Río Grande.

La imputada fue arrestada en posesión de dos abastecedores calibre .40, 14 municiones y no poseía licencia de portación de armas.

Kathia Salgado Quiñones, enfrenta cargos de posesión de propiedad hurtada y de cargadores y municiones. ( Suministrada por la Policía )

Además, se ocupó una consola de juego marca Sony Playstation, que resultó ser uno de los bienes hurtados en un robo domiciliario.

El caso fue consultado con el fiscal Pedro Vargas Echevarría, quien formuló los cargos antes mencionados.

Salgado Quiñones no prestó la fianza de $2,000 dólares, siendo ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue señalada para el 18 de febrero.

La investigación estuvo a cargo del agente José Vélez Burgos, bajo la supervisión de la sargento Glenda Méndez Noa, adscritos al CIC de Fajardo.