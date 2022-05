La selección del jurado previo al inicio del juicio en su fondo contra Jensen Medina Cardona por un cargo de falsificación de licencia, certificado y otra documentación de una licencia de conductor (Artículo 215 del CP), fue pautada del 19 al 22 de septiembre, a la 1:30 p.m., en la sala del juez José Marrero, del Tribunal de Fajardo.

De no surgir retrasos, se separó la fecha del 26 al 29 de septiembre a la 1:30 p.m., para el inicio del juicio en su fondo, según se dio a conocer hoy durante una vista sobre el estado de los procedimientos, confirmó la Oficina de Prensa de la Administración de Tribunales.

En enero, Medina Cardona fue sentenciado a 129 años de prisión por el asesinato de Arellys Mercado Ríos, ocurrido durante la noche del 18 de agosto de 2019 en el muelle de Villa Marina, en Fajardo, durante una discusión por un teléfono celular.

Este enfrenta ahora juicio por presentar una licencia falsificada como documento de identificación al Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).

El 20 de abril del año pasado la trabajadora social de PSAJ, Marilú De Jesús Parrilla, radicó ante el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo una petición para la cancelación de la fianza de $100,000.00 que fue diferida por la acusación de violación al artículo 5.04 (Portación de Armas sin Licencia) de la Ley de Armas bajo alegaciones de que había violado las condiciones impuestas.

La funcionaria informó que, para el 28 de agosto del 2019, el imputado presentó como documento de identificación una licencia de conducir que no fue expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas y le presentó al tribunal una certificación del Centro de Servicios al Conductor (Cesco) en la que se indicaba que no hay ninguna transacción registrada posterior al 2 de mayo del 2014 en el sistema digitalizado (DAVID).

Durante una vista previa en la sala del juez José Caballero, del Tribunal de Fajardo, antes que se pudiera presentar las pruebas para demostrar que presuntamente había presentado la documentación falsa cuando se le concedió una fianza diferida por PSAJ, Medina Cardona pagó los $100,000.00 que se le habían impuesto como garantía para quedar en libertad condicionada mientras se veía el juicio en su contra por el asesinato de Mercado Ríos.

Con el pago de la fianza se revocó o relevó a PSAJ de la supervisión que tenía sobre el acusado por el caso de Ley de Armas.

Según la prueba desfilada en vista preliminar, el director auxiliar del CESCO de Fajardo, Francisco Pizarro Meléndez, detalló que Medina Cardona tuvo una licencia de conducir con vigencia del 14 noviembre del 2003 al 15 de septiembre del 2009 que estaba caducada, porque tenía multas en su récord. Para el 2013 hizo un plan de pago con el Departamento de Hacienda y se le brindó una licencia temporera hasta el 2014 para que pagara los boletos.

El 2 de mayo de 2013 Medina Cardona tomó el examen práctico y recibió una licencia de conducir provisional con un término hasta el 2 de mayo del 2014 para cumplir con un plan de pago de 29 multas acumuladas que totalizaban $2,640.00. Este abonó el dinero de 15 multas y quedaron pendientes 14 boletos a pagar.

Como parte de su análisis, Pizarro Meléndez evaluó la copia de la licencia que tenía PSAJ y descubrió que no había sido certificada por la agencia.

Encontró que tenía una validación de Real ID que no existe en los sistemas de la agencia, la fecha de emisión no era correcta, la foto no es la misma que tienen en sus récords, la firma del secretario tampoco es la oficial, entre otros hallazgos como en su categoría.