Encañonan a pescadores y les roban guagua en Luquillo
Los asaltantes llegaron en una motora, amenazaron a las víctimas y huyeron en una Hyundai Tucson.
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Dos personas que se encontraban en el área de los pescadores de Playa Azul, en Luquillo, fueron víctimas de un carjacking anoche, cuando varios individuos les robaron sus pertenencias y se llevaron una guagua, informó la Policía de Puerto Rico.
Los hechos se reportaron a eso de las 10:44 p.m. mientras el querellante pescaba en compañía de un familiar.
El perjudicado alegó que varios individuos con el rostro cubierto se bajaron de una motora y se acercaron. Mediante amenazas e intimidación con armas de fuego, los asaltantes los despojaron de varios celulares, carteras con documentos personales y las llaves de un vehículo.
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Los sospechosos huyeron del lugar en una guagua Hyundai Tucson gris del año 2022, con tablilla JYE-641, propiedad del perjudicado.
Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo continúan con la investigación.