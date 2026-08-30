Dos individuos armados y encapuchados asaltaron a una mujer en su residencia en la carretera PR-3, kilómetro 50.1, en el barrio Quebrada Vueltas de Fajardo, de donde se apropiaron de 24 relojes de diseñador, un brazalete de oro valorado en $9,500, dinero en efectivo y varios cheques, informó la Policía.

Según manifestó la querellante, esta llegaba a su residencia y, al momento de descender de su vehículo Mercedes-Benz GLE 53, año 2022, blanco con capota negra, observó a dos individuos encapuchados que se aproximaban corriendo y portando armas de fuego.

Los asaltantes, mediante amenaza e intimidación, obligaron a la víctima a entrar a la residencia, donde la amordazaron y la despojaron de los artículos y valores. Posteriormente, abandonaron el lugar a bordo del vehículo de la perjudicada.

La mujer no sufrió daños físicos como consecuencia de los hechos.

El vehículo fue posteriormente recuperado en un terreno baldío ubicado en la carretera PR-982, en Ceiba.

El agente José Vélez Burgos, adscrito al Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Fajardo, bajo la supervisión de la teniente Isabel López, continúa con la investigación.