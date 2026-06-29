La gasolinera Gulf localizada en la calle Baldorioty de Santa Isabel fue asaltada esta madrugada por dos encapuchados armados que se apropiaron de dinero en efecto.

La llamada de alerta sobre el robo se reportó a las 2:19 de la madrugada de hoy, lunes.

Según el informe de novedades de la Policía, dos hombres encapuchados, uno de ellos armado de un cuchillo y el otro de una pistola, llegaron hasta el área del cajero de pago y mediante amenaza e intimidación lo despojaron de $1,904 en efectivo, producto de las ventas del día.

Los asaltantes huyeron sin herir al empleado.

Esta querella se refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.