Un ciudadano se querelló esta madrugada por el robo de su motora en la marquesina de su residencia de la calle 43 de la urbanización La Hacienda, en Guayama.

La querella fue reporta a la Policía a las 4:11 a.m. de hoy, martes, cuando pudo observar a dos encapuchados vestidos de negro que abrieron el portón de su residencia, logrando acceso a la marquesina, donde se apropiaron ilegalmente de una motora marca Taizhou Qianxin, modelo Tank-200, color negro y tablilla 304943M.

El perjudicado valoró la propiedad hurtada en $2,500.

El caso fue referido a la División de Vehículos Hurtados de Guayama, quienes continuarán con la investigación.