Un hombre de 35 años, identificado como Juan Gabriel Vázquez Lebrón, enfrenta cargos criminales hoy, miércoles, por violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) y a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular (Ley 8) por un presunto incidente de violencia de género ocurrido en Guayama.

Según el informe del Negociado de la Policía de Puerto Rico, los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto en la urbanización Costa Azul, frente a la Escuela Francisco García Boyrie.

La perjudicada, una mujer de 33 años, manifestó que sostuvo una discusión con su expareja consensual relacionada con unos mensajes de texto.

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Durante el incidente, Vázquez Lebrón presuntamente le profirió palabras soeces en presencia de sus hijos menores de edad. Acto seguido, le propinó un puño al radio del vehículo y, posteriormente, la agarró por el cuello en dos ocasiones.

El caso fue consultado con la fiscal Marta Ortiz Suárez, quien instruyó radicar cargos por maltrato agravado al mediar una orden de protección (artículo 3.2-A) y maltrato en presencia de menores de edad (artículo 3.2-D) bajo la Ley 54, así como por apropiación ilegal de un vehículo sin el consentimiento de su dueño (artículo 18.1) bajo la Ley 8.

La prueba fue presentada ante el juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $30,000. Al no prestar la suma, el hombre fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce. La vista preliminar quedó señalada para el 1 de diciembre de 2026.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente William Rivera Rivera, mientras que la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama fue realizada por el agente Ángel López Fernández, bajo la supervisión del teniente Edwin Figueroa Malavé.

Si usted o alguien que conoce es víctima de violencia doméstica, puede comunicarse de forma confidencial con la línea de orientación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al sistema de emergencias 9-1-1.