El juez Ángel Rodríguez, del Tribunal de Guayama, ayer lunes, radicó dos cargos, por maltrato al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, contra Joshua Echevarría Amadeo de 26 años y residente en Salinas.

El imputado no prestó la fianza de $30,000, por lo que fue encarcelado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.

La querellante, alegó que el 26 de octubre, su expareja la agredió en diferentes partes del cuerpo, por lo que decidió denunciarlo.

Joshua A. Echevarría Amadeo, enfrenta cargos por violencia doméstica, tras la presunta agresión a su expareja. ( Suministrada por la Policía )

El agente investigador Víctor Collazo, consultó el caso con la fiscal Dayanna Rosario, quien formuló los cargos antes mencionados.

La vista preliminar fue señalada para el 4 de noviembre.