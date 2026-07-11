La Policía investiga en la tarde de este sábado el hallazgo de un cuerpo dentro de un vehículo incendiado.

Los hechos ocurrieron a eso de las 3:21 p.m. en la calle V, de la urbanización Luquillo, en el pueblo del mismo nombre.

El informe preliminar de la Policía establece que unidades de la Policía investigan el hallazgo “de un vehículo y en su interior un cuerpo calcinado”.

Se detalló que, cuando las autoridades llegaron a la urbanización, el auto se encontraba en llamas. Fue el personal del Negociado de Bomberos que se encargó de extinguir el incendio. Una vez las llamas fueron apagadas, se encontró el cuerpo quemado.

De inmediato, no se ofreció una descripción del vehículo quemado.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo investiga.