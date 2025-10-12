Un hombre fue encontrado muerto dentro de un vehículo en la madrugada del domingo en la carretera 174, en el barrio Guaraguao de Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

La víctima, que no ha sido identificada, presentaba heridas visibles.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un vehículo detenido a orillas de la carretera, a la altura del kilómetro 7.7. Al llegar al lugar, los agentes hallaron un Mitsubishi Mirage gris con el cuerpo del hombre en su interior.

La escena fue atendida inicialmente por agentes del precinto de Bayamón Sur y, posteriormente, se dio paso a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes asumieron la pesquisa.

Al momento, se investigan las circunstancias del suceso como una muerte violenta. La Policía no ha informado sobre arrestos ni posibles móviles.