Las autoridades identificaron a las víctimas del doble asesinato ocurrido anoche en Yauco como Yaniell Rivera Rodríguez, de 17 años, y Yandiel Noel Avilés Rodríguez, de 16, ambos residentes del municipio.

Los adolescentes fueron encontrados muertos a balazos en una vía pública, informó la Policía.

El crimen fue reportado a eso de las 9:51 de la noche del sábado, en el Boulevard Rubén Ramírez, frente a la subestación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área, y al llegar al lugar, los agentes hallaron los cuerpos sin vida de los dos jóvenes tirados en el pavimento junto a una motora negra.

Personal de Servicios Técnicos y del Instituto de Ciencias Forenses levantó múltiples casquillos de bala de diferentes calibres en la escena del crimen, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

El caso quedó en manos del agente Francisco Meléndez, bajo la supervisión del sargento Edgar Oliveras, ambos adscritos a la División de Homicidios del CIC de Ponce, en conjunto con el fiscal Juan Molina Pérez.