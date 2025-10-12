Dos personas fueron ultimadas en la calle Luis Muñoz Marín, de la urbanización Costa Azul de Yauco, durante lo que se tornó en una violenta jornada la noche del sábado, en la que se habían registrado otros dos asesinatos, en hechos separados en Juncos y Dorado.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una balacera, poco después de las 9:53 de la noche en la dirección antes mencionada. Al llegar al lugar, los agentes hallaron los cadáveres de dos hombres con múltiples impactos de bala.

Al momento, las víctimas no habían sido identificadas. Personal de la División de Homicidios de Ponce se hizo cargo de la pesquisa.

En total, hasta las 10:00 p.m. de la noche, se habían reportado un total de seis asesinatos en la Isla, incluyendo el asesinato de un hombre y una mujer, registrados en horas de la madrugada, a las afueras de una discoteca en Puerto Nuevo.