Tras la escalada en la incidencia criminal en San Juan y otros municipios cercanos, el alcalde, Miguel Romero Lugo, convocó una reunión de emergencia con representantes de las principales agencias de ley y orden del país, con el propósito de fortalecer la coordinación interagencial y compartir estrategias dirigidas a la prevención y atención de incidentes criminales en San Juan y municipios limítrofes.

Tan reciente como esta semana, la zona metropolitana fue escenario de una masacre en Carolina y un doble asesinato en Santurce, que no se descarta estén relacionados, mientras que esta mañana un hombre y una mujer fueron asesinados en Puerto Nuevo, entre otros incidentes. “Reunirnos de manera directa con las agencias estatales y federales nos permite actuar con agilidad, compartir datos de inteligencia y reforzar la seguridad en nuestras comunidades. Este tipo de esfuerzo conjunto es esencial para continuar reduciendo los delitos y garantizar tranquilidad a los sanjuaneros”, expresó Romero Lugo.

El cónclave se llevó a cabo en la Plaza del Mercado de Río Piedras, donde los participantes intercambiaron información y discutieron los planes de trabajo de cada agencia, con miras a optimizar los recursos disponibles y reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en áreas de alta incidencia criminal. En la reunión participaron el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, el comisionado de la Policía Municipal de Carolina, representantes de la Policía de Puerto Rico, el subdirector del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas – Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el jefe del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals, por sus siglas en inglés).

“El plan que hemos delineado junto a las agencias busca atender los puntos más críticos de incidencia delictiva con vigilancia estratégica, presencia preventiva y colaboración directa en los operativos conjuntos. Nuestra meta es clara; mayor patrullaje, respuesta rápida y comunidades más seguras”, manifestó el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson Rodríguez.

Como parte de los acuerdos alcanzados, la Policía Municipal de San Juan activará unidades en zonas identificadas como de alta incidencia criminal, en apoyo a los esfuerzos de las agencias estatales y federales.

“La seguridad pública es una responsabilidad compartida. En San Juan continuaremos fortaleciendo la colaboración con todas las agencias para seguir brindando una ciudad más segura, ordenada y con mejores oportunidades para todos”, añadió el alcalde de la ciudad capital, Romero Lugo.