El cadáver hallado en la mañana de ayer, jueves, en un pastizal de la carretera PR-21, cerca de la estación del Tren Urbano de la avenida Rafael Martínez Nadal, en Puerto Nuevo, fue identificado como Willie Y. Cruz Santiago, de 45 años.

Según se informó, la uniformada fue alertada a eso de las 7:10 a.m. sobre la situación a través de una llamada telefónica al precinto y, al llegar al lugar, los policías municipales de San Juan encontraron en un pastizal el cuerpo de un hombre con aparentes heridas de bala.

La víctima fue arrestada en septiembre en la barriada Figueroa en Santurce por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

El hombre fue asesinado en otro lugar. No tenía camisa, solo un pantalón o ropa interior tipo “boxer” con diseños militares y una media.

Sobre la posibilidad de que el crimen tenga algún vínculo con la sexta masacre del año en la avenida Paseo de los Gigantes en Carolina y con el doble asesinato de barriada Figueroa en Santurce, en esta etapa las autoridades no lo han revelado.

Personal de la División de Homicidios del CIC de San Juan, junto a la fiscal Marilyn Aponte se hicieron cargo de la investigación.