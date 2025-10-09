Identifican a la tercera víctima de la masacre en Carolina
Los cadáveres presentaban signos de tortura.
Las autoridades confirmaron la identidad del tercer hombre asesinado en una masacre ocurrida en Carolina, cuyos cuerpos fueron hallados desnudos y apilados en la avenida Paseo Los Gigantes Final.
Según se informó, la víctima fue identificada como Ramón Pierret, de 41 años y de nacionalidad dominicana. Su cadáver fue reconocido por un amigo, con autorización de la madre del fallecido.
El martes, las autoridades ya habían identificado a las otras dos víctimas como Jean Daniel Santana Márquez, de 18 años, estudiante y residente de Trujillo Alto, y Eliezer Derickson Messon, de 30 años.
De acuerdo con la investigación preliminar del caso, los tres hombres habrían sido torturados y asesinados a golpes antes de ser abandonados en el lugar.
Los hechos de este caso ocurrieron el pasado martes, 7 de octubre, cuando una patrulla de la Policía Municipal de Carolina localizó los cuerpos de las tres víctimas cerca de la Iglesia de Dios Mission Board La Nueva Cosecha, alrededor de las 8:15 a.m. El hallazgo se dio luego de que un ciudadano que transitaba por el área alertara a las autoridades tras encontrarse con la espantosa escena.
Los occisos, que estaban al lado de un camión cisterna, fueron colocados uno encima del otro sin ropa.