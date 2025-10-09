Las autoridades confirmaron la identidad del tercer hombre asesinado en una masacre ocurrida en Carolina, cuyos cuerpos fueron hallados desnudos y apilados en la avenida Paseo Los Gigantes Final.

Según se informó, la víctima fue identificada como Ramón Pierret, de 41 años y de nacionalidad dominicana. Su cadáver fue reconocido por un amigo, con autorización de la madre del fallecido.

El martes, las autoridades ya habían identificado a las otras dos víctimas como Jean Daniel Santana Márquez, de 18 años, estudiante y residente de Trujillo Alto, y Eliezer Derickson Messon, de 30 años.

De acuerdo con la investigación preliminar del caso, los tres hombres habrían sido torturados y asesinados a golpes antes de ser abandonados en el lugar.

Los hechos de este caso ocurrieron el pasado martes, 7 de octubre, cuando una patrulla de la Policía Municipal de Carolina localizó los cuerpos de las tres víctimas cerca de la Iglesia de Dios Mission Board La Nueva Cosecha, alrededor de las 8:15 a.m. El hallazgo se dio luego de que un ciudadano que transitaba por el área alertara a las autoridades tras encontrarse con la espantosa escena.

Los occisos, que estaban al lado de un camión cisterna, fueron colocados uno encima del otro sin ropa.