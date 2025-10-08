Dos de las tres víctimas de la sexta masacre reportada el martes, que fueron halladas apiladas en la avenida Paseo Los Gigantes Final, al lado del arrastre de una cisterna, fueron identificados por familiares en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Las víctimas fueron identificadas como Jan Daniel Santana Márquez, de 18 años, quien era estudiante y vecino de Trujillo Alto, y Eliezer Derickson Messon, de 30 años con domicilio en Santurce. Este poseía un pasaporte de la República Dominicana. Al presente, no se desprende que tuviese antecedentes penales.

Según informaron las autoridades, al menos uno de los tres hombres tenía un dedo cortado. Se indicó que todos fueron asesinados a golpes tras haber sido torturados.

Por sus similitudes, el triple asesinato se relaciona con otra escena descubierta cinco horas antes, a eso de las 3:26 a.m., en la marginal de la calle Roosevelt, en la barriada Figueroa de Santurce, donde fueron abandonados los cadáveres de dos jóvenes en circunstancias similares. A ambos se les habría cortado un dedo.

La inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, explicó que se evaluará información publicada en redes sociales, donde se ha sugerido que los occisos podrían ser oriundos de la República Dominicana.

La inspectora, hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con la investigación a través de la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico: (787) 343-2020.

Identifican a una víctima del doble asesinato en Santurce

Una de las víctimas del doble asesinato en Santurce fue identificada como Nathan Borques, de 18 años, vecino del sector Embalse San José en Hato Rey.

El segundo cadáver, que se presume corresponde a una persona de edad similar, no ha sido identificado.

Además de los signos de tortura, ambas víctimas presentaban impactos de bala. En la escena se ocuparon solo tres casquillos y una pieza de ropa, que serán analizados por las autoridades.

La teoría que ha cobrado más fuerza es el narcotráfico o un ajuste de cuentas.

Un grupo especial de trabajo, compuesto por agentes de diferentes negociados —como Inteligencia y Arrestos, Drogas y “task forces”— se encuentra a cargo de la investigación. También se notificó a agencias federales.

Asimismo, se continuará identificando puntos en la ruta que conecta ambas escenas del crimen, con el objetivo de revisar grabaciones de cámaras de seguridad que puedan aportar a la pesquisa.