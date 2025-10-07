Los cuerpos de dos hombres fueron hallados esta madrugada en Santurce, en lo que se investiga como un doble asesinato, informó la Policía.

El hallazgo se reportó a eso de las 3:26 a.m., en la calle Roosevelt de la barriada Figueroa, cuando agentes de la Policía Municipal de San Juan realizaban una ronda preventiva y encontraron los cadáveres desnudos en el pavimento.

Según el informe preliminar, las víctimas presentaban golpes en distintas partes del cuerpo, y uno de ellos además tenía una herida de bala en la cabeza.

Hasta el momento, no han sido identificados.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto al fiscal de turno, se encuentran a cargo de la pesquisa.