Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto de Hato Rey Oeste, investigaron un escalamiento en una propiedad de alquiler a corto plazo en la avenida Hostos, en Hato Rey.

Según alegó la perjudicada, que a eso de las 11:15 de la noche de ayer, domingo, mientras se encontraba durmiendo la despertó un ruido.

Al momento de levantarse se percató de un individuo en el interior de su hospedaje, el cual al verla se apropió de una cartera y se marchó.

De acuerdo a la querellante, un hombre rompió un cristal de la puerta principal y forzó su entrada, obteniendo acceso al interior de la propiedad.

Al verla, se apropió de su cartera tenía una billetera, maquillaje y airpods, entre otros documentos personales, todo valorado en $1,030 y escapó.

La mujer resultó ilesa.

Al lugar se personó el agente Eduardo Colón, adscrito a la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan, quien tomó 20 fotos como evidencia en la escena.