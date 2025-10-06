( Suministrada por la Policía )

La mujer que aparece en la foto es buscada por el agente Carlos J. Medina Delgado, de la División de Delitos Contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, como sospechosa de un asalto mediante secuestro.

Los hechos se remontan a la tarde del 29 de septiembre, en estacionamiento de la farmacia San Felipe, del barrio Bayaney en Hatillo, mientras la victima de 71 años se encontraba en el asiento del pasajero de un automóvil Toyota Echo, color azul y de 4 puertas, cuando la sospechosa se montó y se la llevó.

En el trayecto agredió a la adulta mayor para despojarla de dinero en efectivo.

Las autoridades buscan a esta mujer que es sospechosa del secuestro y asalto de una adulta mayor en Hatillo. ( Suministrada por la Policía )

La fémina llegó hasta la gasolinera Shell de la carretera 129 de Hatillo, donde entró a la tienda y la septuagenaria logró escapar para pedir ayuda.

Para información que conduzca a su identificación y arresto puede llamar a la lína confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 878-4000 extensión 1451.

También puede enviar un mensaje a través de X en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov.