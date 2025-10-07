Un menor de 16 años fue asesinado y otro resultó herido de bala anoche en hechos reportados frente a una iglesia en Ponce, informó la Policía.

El violento incidente se reportó alrededor de las 8:40 p.m. en el estacionamiento de la Iglesia Cristiana Círculo de Oración, ubicada en la avenida Ferry, intersección con la calle San Andrés, en la urbanización Santa Teresita.

Según el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas mediante una llamada del Hospital San Lucas en Ponce, luego de que dos menores llegaran a la sala de emergencias con heridas de bala.

El adolescente identificado como Roderick Badillo Torres, de 16 años y residente de Ponce, murió a las 9:28 p.m. a causa de múltiples impactos de bala. El otro menor, de 17 años, sufrió una herida en el rostro y fue trasladado a un hospital del área metropolitana, donde se encuentra en condición delicada.

El agente José Pérez Montes, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto a la fiscal Ada Torres, asumieron la investigación.