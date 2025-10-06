El hombre cuyo cadáver parcialmente calcinado fue localizado al atardecer del jueves pasado, por un conductor en el kilómetro 22.2 de la carretera PR-165, en Dorado, fue identificado como Dereck Berríos Bonilla de 24 años, por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El occiso vecino de Toa Baja, era un convicto federal por trasiego de armas ilegales tras ser acusado en el año 2023 por esos cargos, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Berríos Bonilla, estaba cubierto por un manto quemado y se encontraba amarrado de sus extremidades.

No se han informado al momento el motivo del asesinato.

El agente Hugo Fernández, bajo la supervisión de la sargento Omayra Arnaldi, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, en unión al fiscal Roberto Hernández, investigaron la escena.