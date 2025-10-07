La sexta masacre del año se reportó esta mañana tras el hallazgo de los cadáveres desnudos con impactos de bala de tres hombres en la venida Paseo de los Gigantes final en Carolina.

Según informes prelimininar, una patrulla de la Policía Municipal de Carolina localizó cerca de la Iglesia de Dios MB La Nueva Cosecha a eso de las 8:15 a.m. los cuerpos de las tres víctimas, que no han sido identificadas.

A las 3:26 a.m. de hoy, martes, en la marginal de la Calle Roosevelt, en la comunidad Trastalleres en Santurce, ocurrió un doble asesinato donde casualmente los cuerpos desnudos de dos jóvenes con golpes en diferentes partes del cuerpo y con heridas de bala fueron localizados a orillas de la carretera.

La División de Homicidios de Carolina junto al fiscal de turno investiga el caso.