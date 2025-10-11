Un hombre murió en la mañana de este sábado mientras podaba un árbol frente al restaurante Tío Papo, localizado en la avenida Roberto Clemente, en Carolina, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8:13 a.m.

El informe policiaco indica que “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación y al llegar los agentes al lugar, fueron informados sobre un hombre que se encontraba podando un árbol cerca de un tendido eléctrico y recibió una descarga, falleciendo en el acto”.

El hombre fallecido no ha sido identificado.

La agente Griselle Ortiz, del precinto de Carolina Sur, se encuentra a cargo de la investigación.