Un maleante dejó esta madrugada a un perro muerto y a un hombre herido de gravedad en un incidente registrado esta madrugada en el residencial Villas de Monterrey, en Bayamón.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:59 a.m.

El informe policiaco indica que una llamada a través del Sistema 9-1-1 alertó a las autoridades sobre unos disparos en el lugar. Al llegar a investigar, los agentes encontraron a un hombre de 36 años herido de bala y al perro muerto cerca del edificio A-29, del mencionado residencial.

Del herido, se detalló que recibió el disparo en el muslo izquierdo. Este fue trasladado hasta una institución hospitalaria en condición delicada.

Mientras, la oficial de prensa de la región de Bayamón, Mayra Ayala, explicó a Primera Hora que la persona que baleó al hombre de 36 años fue atacada por un perro en el lugar de los hechos. Esto ocasionó que le disparara al perro, matándolo en el acto.

Ayala indicó que el animal no le pertenecía al herido de bala.

Hasta el momento, no se ha informado de arresto alguno relacionado con los hechos.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investiga.