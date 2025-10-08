El cadáver calcinado que se presume es de un hombre fue encontrado esta mañana a orillas de la playa cerca de un área recreativa para camperos, en Loíza.

Las autoridades fueron alertadas del macabro hallazgo a las 10:45 a.m. de hoy, miércoles.

Agentes de la División de Homicidios de Carolina investigan la escena junto al fiscal de turno y el Instituto de Ciencias Forenses.