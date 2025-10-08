Encuentran cadáver calcinado en Loíza
La División de Homicidios de Carolina investiga en la escena junto al fiscal de turno
Presentado por
PUBLICIDAD
El cadáver calcinado que se presume es de un hombre fue encontrado esta mañana a orillas de la playa cerca de un área recreativa para camperos, en Loíza.
Las autoridades fueron alertadas del macabro hallazgo a las 10:45 a.m. de hoy, miércoles.
Agentes de la División de Homicidios de Carolina investigan la escena junto al fiscal de turno y el Instituto de Ciencias Forenses.
En esta noticia: