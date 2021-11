El cadáver de un hombre en estado de descomposición fue localizado durante la tarde de hoy, martes, en un pastizal en un risco a 100 pies de profundidad, de frente al Centro de Servicios Múltiples del barrio Santa Rosa, en Guaynabo, que podría ser el joven desaparecido que figuraba como persona de interés en la investigación del caso de Jeymi Liz Franco Maldonado, de 18 años.

Según datos preliminares, a eso de las 4:14 p.m. familiares de Jean Carlos Márquez Rosario, de 19 años, notificaron a las autoridades que encontraron un cuerpo con carácterísticas similares a las del joven en el kilómetro 6.4 de la carretera PR-833.

Sin embargo, será necesario su traslado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de su identificación mediante pruebas de ADN, las que determinarán la causa de la muerte.

El teniente coronel Roberto Rivera, comisionado auxiliar en Investigaciones Criminales, expresó que los familiares del joven no han colaborado con las autoridades y piensa que le han ocultado información vital para la pesquisa.

“Yo estoy seguro de que nos han ocultado información, porque no quisieron participar en la búsqueda que hicimos más temprano y cuando nos fuimos, milagrosamente, llaman para indicar que encontraron un cadáver. Así no podemos trabajar. ¿Cómo exigen justicia si no cooperan con la Policía?”, sostuvo el funcionario.

Los investigadores acudieron más temprano a la carretera PR-833 para verificar confidencias que indicaban que en el lugar había un cadáver, luego de cubrir una extensión de terreno desde el kilómetro 6.7 al 7.0, hasta con el uso de un dron, se retiraron ya que no encontraron ninguna evidencia.

También buscaban el teléfono celular, entre otras pertenencias perdidas de Franco Maldonado, de 18 años.

Esta fue la segunda inspección de la escena donde el domingo pasado se encontró el cadáver de una mujer en un risco, a unos 25 a 30 pies de profundidad, en el kilómetro 7.8 la carretera PR-833 en el sector El Siete del barrio Santa Rosa III, en Guaynabo.

Durante la mañana de ayer, lunes, se encontró un vehículo similar al que manejaba Márquez Rosario, en el kilómetro 1.7 de la carretera PR-833 en Guaynabo y al que abordó Jeymi Liz, la última vez que fue vista durante la tarde del jueves pasado.

Los investigadores de incendios del Negociado del Cuerpo de Bomberos indicaron que estiman que el auto fue quemado el jueves.

La pesquisa de la desaparición de la joven llevó a los agentes a ocupar un vídeo de seguridad en el que se le observa abordando un vehículo blanco al que le faltaba uno de los tapabocinas del frente, y conocidos de la desaparecida reconocieron que Márquez Rosario manejaba un auto similar.

Cuando los investigadores fueron el a entrevistar al dueño del automóvil Toyota Corolla, de un modelo atrasado, trascendió durante la pesquisa que era manejado por un allegado al novio de la amiga de la desaparecida, pero no lo localizaron.

Su familia, finalmente, lo reportó como desaparecido este domingo.

Las autoridades lo buscan para entrevistarlo con relación a la desaparición de una joven en el barrio Santa Rosa II, en Guaynabo. Su vehículo apareció quemado en la carretera PR-833. ( Suministrada )

De acuerdo con la querella radicada por su progenitora, el sábado a las 11:00 p.m., Márquez Rosario fue llevado por su novia a la cancha de baloncesto del sector Huertas en el barrio Santa Rosa II, en Guaynabo.

Este fue descrito como de tez blanca, 5′7″ de estatura, 144 libras de peso, pelo negro rizo, ojos marrones. Llevaba puesta una gorra tipo pelotero color verde y negra, vestía una camiseta blanca, pantalón corto deportivo de color gris y tenis.

Trascendió que el viernes, el joven acudió al cuartel de Dajaos a reportar el robo de su carro, pero debido a las incongruencias que surgieron con su testimonio fue citado a comparecer al día siguiente para ser entrevistado en la División de Vehículos Hurtados de Bayamón, pero no asistió.

Las autoridades no han descartado ningún motivo en esta etapa de la pesquisa. Al presente, se han entrevistado unas diez personas, entre familiares y allegados de ambos.