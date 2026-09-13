El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue encontrado en horas de la tarde de hoy en el área del baño de una residencia ubicada en la calle Raya de la urbanización San Demetrio, en Vega Baja.

De acuerdo con la información preliminar, vecinos del lugar alertaron a la Policía Municipal sobre un mal olor proveniente de la vivienda y manifestaron que hacía varios días no veían a la persona que allí residía.

Al llegar a la residencia, los agentes localizaron el cuerpo del hombre, quien aún no ha sido identificado, en estado de descomposición. Al momento del hallazgo, no se observaron signos visibles de violencia.

El agente Miguel Barreto, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto a la fiscal Carmen Iris Ortiz, se hicieron cargo de la investigación.