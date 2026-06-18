Un cadáver en estado de descomposición fue hallado hoy, jueves, en una residencia ubicada en el sector La Pica del barrio Calabaza, en Yabucoa.

Según se informó a las 7:05 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a los agentes sobre la situación.

Al llegar a la escena, los uniformados encontraron en el interior de la vivienda el cuerpo de una persona en estado de descomposición. Se desconoce su identidad.

El cuerpo será transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), para fines de identificación y autopsia.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, tienen a cargo la pesquisa.