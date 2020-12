Las autoridades localizaron el cadáver de un hombre durante la madrugada de hoy, jueves, en la carretera PR-190, frente a una gasolinera en Carolina, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.

Los patrulleros localizaron a eso de la 1:40 a.m. sobre el pavimento el cuerpo sin vida de un hombre que no ha sido identificado, el cual no presentaba signos de violencia visibles.

El fallecido fue descrito como de 35 a 40 años, tez negra y obeso. Tenía una camiseta oscura, un mahón y tenis negros.

El fiscal Omar Vissepó ordenó el levantamiento del cadáver para fines de autopsia.