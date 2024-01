En incidentes separdos, la Policía localizó dos cadáveres en estado de descomposición en Bayamón y Guaynabo.

Según indica el informe preliminar de los hechos, en el primer caso una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona muerta en la urbanización Sierra Bayamón, del mencionado municipio. Al llegar, agentes encontraron el cuerpo sin vida, en estado de descomposición, de un hombre. Este no ha sido identificado. No se especificó si el cuerpo presentaba o no signos de violencia.

En el segundo caso, otro cadáver en estado de descomposición fue encontrado en la calle Ramon Murga, barriada Cano, en Guaynabo.

Según se informó, otra llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades indicando de persona muerta en el lugar. Al llegarç agentes encontraron el cuerpo sin vida de otro hombre. Este tampoco ha sido identificado.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico investiga ambos hallazgos.