La Policía se encuentra investigando una muerte violenta reportada a eso de las 7:17 de la mañana de hoy, domingo, en la calle Padre Capuchino, en Río Piedras.

De acuerdo con el reporte preliminar, las autoridades recibieron una llamada a través el Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre un herido de bala. Al llegar los agentes al lugar, encontraron el cuerpo de un hombre tirado en el pavimento con varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

Al momento, no se ha informado la identidad del occiso.

Las Policía exhorta a la ciudadanía a que, de poseer información que pueda ayudar al esclarecer este, o cualquier otro delito, se comuniquen al 787-343-2020. También pueden contactar a la Policía a través de la rede social X, en @PRPDNoticias, o Facebook, en www.facebook.com/prpdgov.