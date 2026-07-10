El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao investiga en la tarde de este viernes el hallazgo de un cuerpo calcinado en un lugar remoto en Maunabo, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

El incidente se registró a eso de las 4:15 p.m. de este viernes.

Los hechos se reportaron en la carretera PR-759, kilómetro 9.6, en el barrio Matuyas de Maunabo.

El informe preliminar indica que se encontró en el lugar “un auto con un cuerpo en su interior calcinado”.

Se desconoce, por el momento, la identidad y género del occiso.