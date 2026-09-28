El cuerpo de un hombre fue encontrado la tarde de este lunes en una residencia en la carretera PR#364, kilómetro 2.1, callejón Los Ramos, en Sabana Grande, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada al distrito de Sabana Grande alertó a la Policía sobre una persona muerta.

Al llegar los agentes al mencionado lugar, encontraron en la residencia el cuerpo de un hombre de entre 34 a 40 años aproximados en estado de descomposición.

Al momento no ha sido identificado.

Se desconoce la causa de la muerte y las circunstancias de los hechos.

La agente Luz Castro, adscrito al distrito de Sabana Grande junto a personal de Homicidios, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.