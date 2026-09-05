Agentes de la Policía de Puerto Rico, investigan el hallazgo de una persona muerta, en el sector la 25 de Bairoa en Caguas.

Según la querella policiaca, una llamada alertó a la policía acerca de un cuerpo a orillas de la carretera en el mencionado lugar, y al llegar los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que al momento se desconoce su identidad y las causas de su muerte.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de Caguas se dirigen al lugar para corroborar la información y hacerse cargo de la investigación.